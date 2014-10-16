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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 229vom 16.10.2014
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Einbruch oder kein Bruch

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 229: Einbruch oder kein Bruch

44 Min.Folge vom 16.10.2014Ab 12

Eine Einbruchsserie macht die Nachbarschaft unsicher. Die Polizei kann Pascal auf frischer Tat ertappen. Doch der 18-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. War er nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Dieser Fall entpuppt sich für Benita als ein harter Brocken, denn ihr Mandant Pascal wird nicht nur des Einbruchs verdächtigt, sondern auch des Mordes. Bildrechte: SAT.1.

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

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