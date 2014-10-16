Staffel 1Folge 229vom 16.10.2014
Einbruch oder kein BruchJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 229: Einbruch oder kein Bruch
44 Min.Folge vom 16.10.2014Ab 12
Eine Einbruchsserie macht die Nachbarschaft unsicher. Die Polizei kann Pascal auf frischer Tat ertappen. Doch der 18-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. War er nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Dieser Fall entpuppt sich für Benita als ein harter Brocken, denn ihr Mandant Pascal wird nicht nur des Einbruchs verdächtigt, sondern auch des Mordes. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1