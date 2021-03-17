Staffel 1Folge 29vom 17.03.2021
Verrückt vor LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 29: Verrückt vor Liebe
45 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
Xenia Kuhn und ihre ältere Schwester Liane sind nach dem Tod ihrer Eltern ein Herz und eine Seele. Als Liane nach einem mysteriösen Unfall im Koma liegt, ist für Xenia klar, dass es ein Mordanschlag war. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1