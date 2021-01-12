Staffel 1Folge 35vom 12.01.2021
MutterliebeJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 35: Mutterliebe
45 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Jeden Tag schuftet sich Heike Reuter ab, um sich und ihren Sohn durchs harte Leben zu bringen. Doch plötzlich steht die alleinerziehende Mutter vor dem Aus. Angeblich hat die Putzfrau die Uhren ihres Chefs gestohlen und verliert deshalb ihren Job. Rechtsanwalt Alexander Stephens will die Unschuld seiner Mandantin beweisen und findet heraus, dass hinter dem Diebstahl viel mehr steckt als alle bisher vermutet haben.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1