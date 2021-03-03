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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 46vom 03.03.2021
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Drum prüfen, wer sich ewig bindet

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 46: Drum prüfen, wer sich ewig bindet

44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12

Jakob Stiel liefert sich seit Jahren einen erbitterten Krieg mit seinem Nachbarn. Nachdem der geliebte Hund des Hobbyjägers vergiftet wurde, eskaliert der Streit. Am nächsten Morgen liegt sein Nachbar Martin Gerner erschossen im Garten. Nun liegt es in den Händen des Anwalts Stephan Lucas herauszufinden, ob der Nachbarschaftskrieg seinen Mandanten Jakob Stiel zum kaltblütigen Mörder gemacht hat.

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