Staffel 1Folge 48
Schwanger in NotJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 48: Schwanger in Not
44 Min.Ab 12
Die hochschwangere 18-jährige Melly Theiss wird von ihrem Stiefvater aus der Wohnung geworfen und ihr Ex will nichts von ihr wissen. Schlimmer noch: am liebsten wäre er Melly und das Baby ein für alle Mal los. Plötzlich schwebt die junge Mutter in Lebensgefahr. In Panik taucht sie unter. Alexander Hold muss Melly finden, bevor es zu spät ist.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1