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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 22.03.2021
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Anschlag auf Hold

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 53: Anschlag auf Hold

45 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 12

Eine Frau irrt tagelang verletzt durch den Wald. Ihre Identität ist für alle ein Rätsel, denn sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nur, dass sie Alexander Hold sprechen möchte. Was der Richter noch nicht weiß: Er ist in großer Lebensgefahr, denn in Wirklichkeit verfolgt die Frau seit Monaten einen mörderischen Plan: Sie will Richter Alexander Hold töten ...

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
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