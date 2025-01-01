Staffel 1Folge 61
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 61: Gestohlenes Glück
44 Min.Ab 12
Für die alleinerziehende Susanne Gerber wird der Alptraum jeder Mutter zur bitteren Realität. Ihr Neugeborenes verschwindet spurlos und sie rückt in den Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Für ihre Schwester Claudia und die Polizeibeamten steht fest: Die Mutter selbst hat etwas mit dem Verschwinden des Babys zu tun! Eine verzweifelte Suche nach dem kleinen Paul beginnt. Rechtanwalt Christian Vorländer versucht alles um den Jungen wieder heil zu seiner Mutter zu bringen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH