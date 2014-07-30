Staffel 1Folge 77vom 30.07.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 77: In der Falle
45 Min.Folge vom 30.07.2014Ab 12
Der verheiratete Julian Eger wollte seine Zufallsbekanntschaft Vanessa Raubusch nur nach Hause bringen. Doch die süße Verlockung wird zu einem bitteren Alptraum! Am nächsten Morgen ist Julian nicht nur ein potenzieller Ehebrecher, sondern womöglich auch ein Mörder. Die junge Frau ist spurlos verschwunden und Blutspuren ziehen sich durch die ganze Wohnung. Isabella Schulien muss alle Register ziehen, um herauszufinden, was in dieser verhängnisvollen Nacht wirklich passiert ist.
