Staffel 1Folge 79vom 27.10.2024
Der schmale GratJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 79: Der schmale Grat
44 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Männer sind Schweine! Davon ist Laura Dreher überzeugt, nachdem sie ihren Mann Udo in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt. Die 42-Jährige will sofort die Scheidung. Doch statt einer schnellen und sauberen Einigung entbrennt ein erbitterter Rosenkrieg. Mittendrin: Rechtsanwältin Isabella Schulien. Sie muss ihr ganzes Können auffahren, um eine richtige Katastrophe zu verhindern.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH