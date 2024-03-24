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Der Sündenbock

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 89: Der Sündenbock

44 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

Ein maskierter Serienräuber versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Der öffentliche Druck auf die Polizei ist riesig. Als Sündenbock soll der Familienvater Andreas Jahn herhalten. Zwar wird der Verdächtige wieder aus der Haft entlassen, doch dann passiert etwas Entsetzliches und auch Stefan Lucas zweifelt an Andreas Jahn. Der Anwalt will herausfinden, ob Andreas Jahn ein Doppelleben führt und ein eiskalter Verbrecher ist.

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