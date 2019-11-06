Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sie sind selbst noch fast Kinder und haben schon ein Baby: Der 17-jährige Oliver Gruber und die gleichaltrige Bea Landau schwören sich ewige Liebe. Doch Beas Stiefvater ist gegen die Beziehung und will dem Teenie-Vater das Sorgerecht entziehen. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer kämpft für das Glück des jungen Elternpaares. Doch die Probleme der jungen Mutter sind größer als alle dachten, denn die 17-Jährige führt ein schmutziges Doppelleben, an dem sie zerbricht ... Rechte: Sat.1

