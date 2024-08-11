Staffel 3Folge 127vom 11.08.2024
Das rote Kleid (L)
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 127: Das rote Kleid (L)
45 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12
Florian Bichler ist bis über beide Ohren in Ilona verliebt und holt sie auf seinen idyllischen Bauernhof. Doch er hat die Rechnung ohne seine Schwester Petra gemacht, die das junge Glück nicht ertragen kann und die Beziehung zerstören will. Als Petra erschlagen im Wald gefunden wird, gerät Ilona unter Mordverdacht. Isabella Schulien glaubt an Ilonas Unschuld. Sie muss herausfinden, wer in dem friedlichen Dorf zum brutalen Mörder geworden ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH