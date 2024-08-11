Staffel 3Folge 128vom 11.08.2024
44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12
Es herrscht Unruhe im ländlichen Stöderdorf, denn Hilfsarbeiter Erik Bausen wird mit einer Mistgabel aufgespießt in einem Feld aufgefunden. War das der Racheakt eines gehörnten Ehemannes? Immerhin hat der 30-Jährige vielen Frauen im Dorf den Kopf verdreht. Alexander Stephens macht sich auf die Suche nach dem brutalen Unbekannten, der von dem Frauenheld zu dieser ungewöhnlichen Tat getrieben wurde.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH