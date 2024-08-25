Staffel 3Folge 131vom 25.08.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 131: Handicap (L)
45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Kim Walscher wächst wohlbehütet auf dem Land auf. Doch dann droht der ehemaligen Musterschülerin plötzlich der totale Absturz: Der Teenie begeht einen Ladendiebstahl nach dem anderen. Als Kim dafür eine Gefängnisstrafe droht, bittet die verzweifelte Mutter Alexander Hold um Hilfe. Der Richter muss sein ganzes Können beweisen, um herauszufinden, warum Kim auf die schiefe Bahn geraten ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH