Staffel 3Folge 132vom 25.08.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 132: DOPPELTES SPIEL
44 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Lena Fenner wird brutal entführt und in einem kleinen Verschlag tagelang festgehalten. Nur knapp kann die 17-Jährige ihrem Peiniger Nick Schirmer nach einer Woche Höllenqualen entkommen. Doch damit endet das Martyrium der Schülerin nicht. Als sie drei Monate später vor Gericht gegen ihren Entführer aussagen soll, gerät bei einer Ortsbegehung alles außer Kontrolle. Nick Schirmer flieht und nimmt Richter Alexander Hold als Geisel.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH