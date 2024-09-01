Staffel 3Folge 133vom 01.09.2024
Das rätselhafte FalschgeldJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 133: Das rätselhafte Falschgeld
44 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Als in Tina Blaschkes Taxiunternehmen Falschgeld auftaucht, gerät sie ins Visier der Polizei. Aber auch die Angestellten der 37-Jährigen benehmen sich sehr merkwürdig. Als Rückstände von Sprengstoff am Falschgeld gefunden werden, droht die Situation zu eskalieren. Alexander Stephens muss den wahren Schuldigen finden, bevor es zu spät ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH