Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 133: Das rätselhafte Falschgeld

44 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Als in Tina Blaschkes Taxiunternehmen Falschgeld auftaucht, gerät sie ins Visier der Polizei. Aber auch die Angestellten der 37-Jährigen benehmen sich sehr merkwürdig. Als Rückstände von Sprengstoff am Falschgeld gefunden werden, droht die Situation zu eskalieren. Alexander Stephens muss den wahren Schuldigen finden, bevor es zu spät ist.

