Tod eines Gigolos

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 136: Tod eines Gigolos

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Paula Jenninger ist überglücklich, als sie ihren Traummann über eine Partnervermittlung kennenlernt. Blind vor Liebe leiht sie ihrem Schwarm nach kurzer Zeit 40.000 Euro. Doch schlagartig wird der 22-jährigen Fitnesstrainerin klar: Ihre große Liebe hat sie belogen und betrogen! Als der junge Mann tot aufgefunden wird, steht Paula sofort unter Mordverdacht. Konstance Korfsmeyer muss herausfinden, wer so viel Grund zur Rache an Vincent Göttler hatte, dass er zum Mörder wurde. Rechte: Sat.1

