Staffel 3Folge 15
Folge 15: Endspiel
45 Min.Ab 12
Der romantische Heiratsantrag ihres Freundes endet für Nadine Brand im Desaster. Kurz nachdem die 25-Jährige "Ja" gesagt hat, bricht ihr Freund zusammen. Er stirbt an vergifteten Pralinen. Für die junge Frau der zweite Schicksalsschlag, denn auch ihr erster Mann starb unter mysteriösen Umständen. Für die Polizei steht fest, Nadine Brand ist eine schwarze Witwe. Rechtsanwalt Stephan Lucas setzt alles daran herauszufinden, ob die Trauer seiner Mandantin echt ist.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1