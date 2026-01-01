Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 15
Joyn Plus
Endspiel

EndspielJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 15: Endspiel

45 Min.Ab 12

Der romantische Heiratsantrag ihres Freundes endet für Nadine Brand im Desaster. Kurz nachdem die 25-Jährige "Ja" gesagt hat, bricht ihr Freund zusammen. Er stirbt an vergifteten Pralinen. Für die junge Frau der zweite Schicksalsschlag, denn auch ihr erster Mann starb unter mysteriösen Umständen. Für die Polizei steht fest, Nadine Brand ist eine schwarze Witwe. Rechtsanwalt Stephan Lucas setzt alles daran herauszufinden, ob die Trauer seiner Mandantin echt ist.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen