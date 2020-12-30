Staffel 3Folge 16vom 30.12.2020
Traue NiemandemJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 16: Traue Niemandem
45 Min.Folge vom 30.12.2020Ab 12
Raus aus dem Paradies, rein in den Albtraum: Als Anna Grub aus dem Urlaub nach Hause kommt, ist ihr Haus komplett leergeräumt. Ihr Ehemann Thomas ist tot. Die Polizei findet falsche Pässe bei dem Toten - ist Anna Grub etwa einem Schwerverbrecher auf den Leim gegangen? Oder ist sie selbst in die Sache verstrickt? Um seine Mandantin zu entlasten, muss Rechtsanwalt Alexander Stephens schnell handeln - doch das erweist sich als gefährlich ...
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1