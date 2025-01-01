Staffel 3Folge 17
Ein tödlicher AlleingangJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 17: Ein tödlicher Alleingang
44 Min.Ab 12
Ihre Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben von Franziska Scheibner werden. Alles ist perfekt - bis zur Brautentführung. Denn was eigentlich ein harmloses Spiel ist, wird für die 24-Jährige zum Albtraum. Der Entführer soll der Bruder der Braut sein, doch der beteuert seine Unschuld. Für Alexander Hold beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss Franziska Scheibner finden, bevor es zu spät ist.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH