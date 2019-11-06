Staffel 3Folge 186vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 186: Der wilde Jäger
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Vier Freunde gehen auf die Jagd. Doch statt des Wildschweins wird einer der Männer lebensgefährlich getroffen. Noch bevor die Polizei die Ermittlungen richtig aufnehmen kann, hat die Gruppe einen Schuldigen gefunden. Konstance Korfsmeyer deckt so einige dunkle Geheimnisse um die vier Männer auf, während sie herausfindet, ob Peter Weideck zum Bauernopfer gemacht wird, oder ob er wirklich eiskalt auf seinen Freund geschossen hat. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH