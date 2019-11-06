Staffel 3Folge 187vom 06.11.2019
Folge 187: Kein Gramm zu viel
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit ihrer Metzgerei verdient sich die 35-jährige Inga Laschnik eine goldene Nase. Was ihrer jüngeren Schwester Susanne so gar nicht passt. Immer wieder geraten die ungleichen Schwestern wegen Geld aneinander. Dann scheint der ewige Streit auf einmal fatale Folgen zu haben: Susanne wird Opfer eines heimtückischen Anschlags und kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Sofort gerät ihre ältere Schwester ins Visier der Ermittlungen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1