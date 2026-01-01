Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blind Date mit Folgen

Blind Date mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 19: Blind Date mit Folgen

45 Min.Ab 12

Zu viel Alkohol treibt den Familienvater Stefan Scherer in ein Sex-Abenteuer mit einer Fremden. Ein fataler Fehler! Denn nach dem Schäferstündchen stellt ihn seine schöne Gespielin vor die Wahl: Entweder der 34-Jährige zahlt ihr 10.000 Euro oder sie zeigt ihn wegen Vergewaltigung an. Verzweifelt bittet er Rechtsanwalt Christian Vorländer um Hilfe - und der geht sofort in die Offensive. Der Anwalt trifft sich selbst mit der Sexbetrügerin und erlebt ein folgenschweres Date ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen