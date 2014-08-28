Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 196vom 28.08.2014
Ruf der Familie

Folge 196: Ruf der Familie

45 Min.Folge vom 28.08.2014Ab 12

Das junge Pärchen Boris und Miriam erwarten ein Kind. Doch ihre Eltern wollen das Glück mit allen Mitteln verhindern. Denn während Boris aus reichem Hause stammt, lebt Miriams Familie am Existenzminimum. In beiden Familien eskaliert der Streit: Miriam wird von ihrem alkoholabhängigen Vater misshandelt und Boris wird von seiner herrschsüchtigen Mutter enterbt. Benita Brückner kämpft für das Glück des jungen Pärchens. Doch dann wird plötzlich Boris' Mutter erschlagen aufgefunden. Bildrechte: SAT.1.

