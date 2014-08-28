Staffel 3Folge 196vom 28.08.2014
Ruf der FamilieJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 196: Ruf der Familie
45 Min.Folge vom 28.08.2014Ab 12
Das junge Pärchen Boris und Miriam erwarten ein Kind. Doch ihre Eltern wollen das Glück mit allen Mitteln verhindern. Denn während Boris aus reichem Hause stammt, lebt Miriams Familie am Existenzminimum. In beiden Familien eskaliert der Streit: Miriam wird von ihrem alkoholabhängigen Vater misshandelt und Boris wird von seiner herrschsüchtigen Mutter enterbt. Benita Brückner kämpft für das Glück des jungen Pärchens. Doch dann wird plötzlich Boris' Mutter erschlagen aufgefunden. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1