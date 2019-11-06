Staffel 3Folge 198vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 198: Das Horror-Haus
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die junge Mutter Iris Linde ist krank vor Sorge. Ihre 17-jährige Tochter Sonja ist wie vom Erdboden verschluckt. Weil bereits vor zwei Jahren im Dorf ein Mädchen spurlos verschwunden ist, herrscht nun blanke Panik. Die Bewohner glauben an einen Fluch, der über dem Ort liegt. Rechtsanwalt Alexander Stephens macht sich auf die Suche nach dem Teenager und will herausfinden, was an den Spukgeschichten dran ist. Kurz darauf macht die Polizei im Wald einen schrecklichen Fund ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH