Staffel 3Folge 199vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 199: Ich will (k)ein Kind von dir
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein unmoralisches Angebot überrascht das kinderreiche Paar Mansfeld: Für 20.000 Euro soll Hendrik mit der Frau seines besten Freundes schlafen und ihr ein Kind machen. Bevor es zur Befruchtung kommt, wird der potenzielle Samenspender brutal getötet. Seine Frau gerät unter Mordverdacht, aber Rechtsanwalt Stephan Lucas findet noch eine andere heiße Spur, die ihn zum wahren Mörder des liebenden Familienvaters führen könnte. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1