45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer beschaulichen Siedlung tobt ein erbitterter Nachbarschaftskrieg, in den sogar Richter Alexander Hold hineingezogen wird. Die Rentnerin Anna Berger macht ihren Mitmenschen seit Jahren das Leben zur Hölle. Als die 66-Jährige einen qualvollen Tod stirbt gibt es viele Verdächtige. Alexander Hold muss herausfinden, ob die alleinstehende Rentnerin wirklich Opfer eines Nachbarschaftskrieges wurde. Rechte: Sat.1

