Staffel 3Folge 200vom 06.11.2019
Alle hassen AnnaJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 200: Alle hassen Anna
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einer beschaulichen Siedlung tobt ein erbitterter Nachbarschaftskrieg, in den sogar Richter Alexander Hold hineingezogen wird. Die Rentnerin Anna Berger macht ihren Mitmenschen seit Jahren das Leben zur Hölle. Als die 66-Jährige einen qualvollen Tod stirbt gibt es viele Verdächtige. Alexander Hold muss herausfinden, ob die alleinstehende Rentnerin wirklich Opfer eines Nachbarschaftskrieges wurde. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH