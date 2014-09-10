Staffel 3Folge 205vom 10.09.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 205: Straßenkind in Nöten
44 Min.Folge vom 10.09.2014Ab 12
Straßenmädchen "Ratte" ist sich sicher, dass ihrer Freundin Jasmin etwas zugestoßen ist. Sie hätte sonst nie ihren kleinen Hund alleine gelassen. Stephan Lucas bietet seine Hilfe an. Seine Recherchen führen ihn in einen brutalen Rockerclub und auch zu Jasmins Familie, von der sie weggelaufen war. Da geht eine Lösegeldforderung ein und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Bei der verzweifelten Suche nach Jasmin spielt Hund Fritzi eine wichtige Rolle. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1