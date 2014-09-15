Staffel 3Folge 208vom 15.09.2014
Knapp daneben ist auch vorbeiJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 208: Knapp daneben ist auch vorbei
44 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 12
Ein brutaler Auftragskiller erschießt den 36-jährigen Thomas Schuster. Sein eigener Bruder gerät in Verdacht. Doch hat die Polizei den Richtigen? Die Anschläge auf die Familie hören nämlich nicht auf. Rechtsanwalt Stephan Lucas muss den kaltblütigen Mörder stoppen, bevor noch mehr Menschen sterben. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1