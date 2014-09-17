Staffel 3Folge 209vom 17.09.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 209: Im Angesicht des Todes
44 Min.Folge vom 17.09.2014Ab 12
Georg Bergmann ist unheilbar krank. Sein Arzt gibt ihm nur noch sechs Wochen zu leben. Die Schockdiagnose treibt den Druckereibesitzer an den Rand des Wahnsinns. Er verliert jede Hoffnung auf Besserung und sieht für sich keinen anderen Ausweg, als sich von einem Hochhaus zu stürzen. Nun liegt es an Rechtsanwältin Isabella Schulien, den 43-Jährigen zu retten, denn er ahnt nicht, dass sein Selbstmord zu einem perfiden Plan gehört. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH