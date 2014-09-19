Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 211vom 19.09.2014
Und raus bist du

Folge 211: Und raus bist du

44 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 12

Der vorbestrafte Türke Cenk Akay dreht aus heiterem Himmel völlig durch und bedroht seinen Chef mit einer Pistole. Als die Polizei eingreift, kann der 20-Jährige flüchten und taucht unter. Dem jungen Türken stehen nun eine Gefängnisstrafe und die Abschiebung bevor. Er setzt all seine Hoffnung auf Alexander Stephens. Der Anwalt will seinem Mandanten helfen, doch dann wird der Chef niedergestochen aufgefunden. Ist der junge Türke noch einmal durchgedreht und wurde zum Mörder? Bildrechte: SAT.1.

