Folge 212: Pflegeeltern in Gefahr

45 Min.Folge vom 22.09.2014Ab 12

Das harmonische Familienleben der kleinen Leonie endet abrupt, als ihr leiblicher Vater aus der Haft entlassen wird. Der Ex-Knacki will sein Kind um jeden Preis zurückhaben und schreckt dabei auch nicht vor Gewalt zurück. Als der Streit zwischen den Pflegeeltern und dem Vater zu eskalieren droht, muss Alexander Hold schnell handeln - damit die kleine Leonie am Ende nicht alles verliert. Bildrechte: SAT.1.

