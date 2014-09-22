Staffel 3Folge 212vom 22.09.2014
Pflegeeltern in GefahrJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 212: Pflegeeltern in Gefahr
45 Min.Folge vom 22.09.2014Ab 12
Das harmonische Familienleben der kleinen Leonie endet abrupt, als ihr leiblicher Vater aus der Haft entlassen wird. Der Ex-Knacki will sein Kind um jeden Preis zurückhaben und schreckt dabei auch nicht vor Gewalt zurück. Als der Streit zwischen den Pflegeeltern und dem Vater zu eskalieren droht, muss Alexander Hold schnell handeln - damit die kleine Leonie am Ende nicht alles verliert. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH