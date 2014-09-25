Staffel 3Folge 215vom 25.09.2014
Tragische VerwechslungJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 215: Tragische Verwechslung
44 Min.Folge vom 25.09.2014Ab 12
Dem wohlhabenden Ehepaar Helmuth und Monika Ulmen fehlt es an nichts - bis zu einem mysteriösen Anruf. Ein Entführer behauptet, ihren Sohn Johann in seiner Gewalt zu haben und fordert fünf Millionen Euro Lösegeld. Als Johann kurz darauf quicklebendig vor seinen Eltern steht, kommt ein schrecklicher Verdacht auf. Wegen einer Verwechslung wurde anstatt Johann sein Freund Kevin entführt. Doch Kevins Eltern leben in ärmlichen Verhältnissen und können das Lösegeld nicht aufbringen. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH