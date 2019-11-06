Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der geheimnisvolle Zwerg

Folge 218: Der geheimnisvolle Zwerg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 75-jährige Jutta Nickel sieht nachts unheimliche Gestalten. Angeblich sucht sie ein Zwergenmönch heim. Ihre eigenen Söhne halten sie für verrückt und wollen sie in die Psychiatrie stecken. Die einzige Person, die der alten Dame glaubt, ist Enkelin Maja. Gemeinsam mit ihrem Chef Richter Alexander Hold will sie herausfinden, ob ihre Oma wirklich Geister sieht oder in den Wahnsinn getrieben werden soll. Rechte: Sat.1

