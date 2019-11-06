Staffel 3Folge 218vom 06.11.2019
Der geheimnisvolle Zwerg
Folge 218: Der geheimnisvolle Zwerg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 75-jährige Jutta Nickel sieht nachts unheimliche Gestalten. Angeblich sucht sie ein Zwergenmönch heim. Ihre eigenen Söhne halten sie für verrückt und wollen sie in die Psychiatrie stecken. Die einzige Person, die der alten Dame glaubt, ist Enkelin Maja. Gemeinsam mit ihrem Chef Richter Alexander Hold will sie herausfinden, ob ihre Oma wirklich Geister sieht oder in den Wahnsinn getrieben werden soll. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH