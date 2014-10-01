Staffel 3Folge 219vom 01.10.2014
Folge 219: Tödlicher Absturz
45 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 12
Eine leidenschaftliche Liebesnacht wird für Marc Heinrich zum Albtraum. Am Morgen liegt seine Freundin Lena erstochen neben ihm und er kann sich an nichts mehr erinnern. Um dem verzweifelten Piloten zu helfen, begibt sich Isabella Schulien selbst in die Schusslinie und setzt ihr Leben aufs Spiel, um die Wahrheit herauszufinden. Bildrechte: SAT.1
