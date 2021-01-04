Staffel 3Folge 22vom 04.01.2021
Spur des GeldesJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 22: Spur des Geldes
44 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 12
In der Tabledancebar "Topless" werden Besitzer Arnold Päuler und Stripperin Lara Wilk Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Die junge Frau stirbt, ihr Chef überlebt leicht verletzt. Sofort fällt der Verdacht auf Richi Päuler, den Bruder des Verletzten und Teilhaber des "Topless". Er war der Freund der jungen Stripperin und soll aus Eifersucht zugestochen haben. Alexander Stephens will die Unschuld des 28-Jährigen beweisen und taucht dafür tief ins Rotlichtmilieu ein.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH