Die große Story

Die große StoryJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 222: Die große Story

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Richter Alexander Hold und sein Mitarbeiter Frank Seelhoff befreien Maria Hansen aus einem Transporter. Bei dem Versuch, die junge Frau zu beschützen, wird Frank Seelhoff angeschossen und schwebt in Lebensgefahr. Hat Marias eifersüchtiger Ehemann etwas damit zu tun? Oder steckt etwas viel Größeres dahinter? Alexander Hold muss herausfinden, was Maria Hansen zu verbergen hat, und begibt sich dabei ebenfalls in große Gefahr. Rechte: Sat.1

