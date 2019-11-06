Staffel 3Folge 224vom 06.11.2019
Folge 224: Ein entlaufenes Schaf und andere Katastrophen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für die 27-jährige Tatjana Schäfer und ihre Tochter Paula war es der erste Urlaub seit der Trennung von ihrem Mann. Doch nach der Rückkehr kommt der Schock: Ein Maskierter steigt in das Zimmer von Paula ein. Für Tatjana steht fest: ihr verwahrloster Ex-Mann will die Ersparnisse des Kindes stehlen. Doch dann verschwinden auch noch ihre Urlaubsfotos. Rechtsanwalt Christian Vorländer steht der kleinen Familie zur Seite. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH