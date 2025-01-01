Staffel 3Folge 23
Ein Mädchen will nach obenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 23: Ein Mädchen will nach oben
44 Min.Ab 12
Familie und Freunde trauen um Mandy Gera. Die 17-Jährige hat eine Partynacht mit ihrer neuen Clique nicht überlebt. Ein Sündenbock ist schnell gefunden - Yusuf Öger, der Exfreund der Toten. Als sich der junge Mann einer Vernehmung entzieht, scheint auch für die Polizei der Fall klar. Allein Rechtanwalt Stephan Lucas glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Er ahnt nicht, dass dieser in großer Gefahr schwebt. Denn der Vater der Toten will, dass Yusuf büßt!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH