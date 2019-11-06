Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Zeichen der Totenkopfschlange

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 256: Im Zeichen der Totenkopfschlange

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das junge Paar Ina und Mike hat sich seinen Traum eines eigenen Tattooladens erfüllt. Doch die Freude darüber hält nicht lange an, denn ihre Kunden liegen plötzlich mit gefährlichen Hautentzündungen im Krankenhaus. Rechtsanwalt Christian Vorländer will herausfinden, was hinter dieser mysteriösen Massenerkrankung steckt. Doch Tätowierer Mike will nicht kooperieren, denn er hat ein dunkles Geheimnis, das er unmöglich mit jemandem teilen kann.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

