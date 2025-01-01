Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 29
Joyn Plus
Verrückt vor Liebe

Verrückt vor LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 29: Verrückt vor Liebe

45 Min.Ab 12

Xenia Kuhn und ihre ältere Schwester Liane sind nach dem Tod ihrer Eltern ein Herz und eine Seele. Als Liane nach einem mysteriösen Unfall im Koma liegt, ist für Xenia klar, dass es ein Mordanschlag war. Was niemand weiß, das Geschwisterpaar verbindet ein tiefes Geheimnis. Und es gibt jemanden, der dafür über Leichen gehen würde. Um die Schwestern vor dem brutalen Täter zu beschützen, muss Richter Alexander Hold erst das Geheimnis des Geschwisterpaares lüften ...

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen