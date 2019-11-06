Staffel 3Folge 36vom 06.11.2019
Das gestohlene KindJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 36: Das gestohlene Kind
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein neugeborenes Baby ist spurlos verschwunden. Die 20-jährige Romina kann sich nur an den ersten Schrei ihres Sohnes erinnern. Danach Blackout, bis sie im Wald zu sich kommt. Verzweifelt wendet sich die junge Mutter an Rechtsanwältin Isabella Schulien. Eine fieberhafte Suche und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Kann Isabella Schulien dafür sorgen, dass die junge Mutter ihr Baby wieder in die Arme schließen kann? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH