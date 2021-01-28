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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 36vom 28.01.2021
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Loverboy

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 36: Loverboy

45 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 12

Für die junge Mila Köhler ist es die erste große Liebe. Gegen den Willen ihrer Mutter lässt sich der Teenager mit einem deutlich älteren Mann ein. Ihr angeblicher Freund hat jedoch ein dunkles Geheimnis. Milas Mutter und Alexander Hold versuchen, der 16-Jährigen die Augen zu öffnen, doch sie flüchtet sich in die Arme ihres Freundes. Und so beginnt für Alexander Hold ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Milas Freund verfolgt einen Plan. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht.

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