Staffel 3Folge 40vom 18.01.2021
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 40: Familienbande
45 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
Für die 15-jährige Nancy bricht eine Welt zusammen: Sie findet ihren geliebten Vater blutüberströmt neben ihrer apathischen Mutter. Der Notarzt kann nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen. Sofort gerät Nancys Mutter ins Visier der Ermittlungen. Wie sich herausstellt, wurde sie von ihrem Ehemann mehrfach misshandelt. Doch Rechtsanwältin Isabella Schulien findet Ungereimtheiten im Fall und macht sich allein auf die gefährliche Suche nach dem wahren Mörder ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH