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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 42vom 14.01.2021
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 42: Baugrund

44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12

Lars Münster steht vor den Trümmern seines Lebens und droht alles zu verlieren. Seine geliebte Bar und seine wunderschöne Frau, denn er ist pleite und seine Ehefrau hat herausgefunden, dass er eine Affäre hat. Der 26-Jährige sucht Hilfe bei seinem Vater. Doch der weist ihn hasserfüllt ab. Am nächsten Tag ist der Vater tot. Benita Brückner taucht in die verworrene Familiengeschichte ein und findet heraus, ob ihr Mandant wirklich zum Mörder geworden ist.

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