Staffel 3Folge 46
Drum prüfen, wer sich ewig bindetJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 46: Drum prüfen, wer sich ewig bindet
44 Min.Ab 12
Jakob Stiel liefert sich seit Jahren einen erbitterten Krieg mit seinem Nachbarn. Nachdem der geliebte Hund des Hobbyjägers vergiftet wurde, eskaliert der Streit. Am nächsten Morgen liegt sein Nachbar Martin Gerner erschossen im Garten. Nun liegt es in den Händen des Anwalts Stephan Lucas herauszufinden, ob der Nachbarschaftskrieg seinen Mandanten Jakob Stiel zum kaltblütigen Mörder gemacht hat.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1