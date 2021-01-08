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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 08.01.2021
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Das Ende einer Partynacht

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 5: Das Ende einer Partynacht

44 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12

Nachts brechen Schüler in das Schulschwimmbad ein. Am Beckenrand feiert die Gruppe eine ausgelassene Saufparty. Mit tödlichem Ende: Einer der Schüler, Bernd Wagner, wird erschlagen gefunden. Unter Mordverdacht steht der Nebenbuhler des Getöteten, Johannes Kistler. Aber war das Mordmotiv wirklich Eifersucht? Je mehr Rechtsanwältin Benita Brückner über die Schülerclique ausgräbt, desto mehr Personen kommen als brutaler Mörder in Frage, denn der Tote war kein Unschuldslamm.

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