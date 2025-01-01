Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Jagd ist eröffnet

Folge 50: Die Jagd ist eröffnet

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird auf offener Straße brutal von zwei Männern attackiert - mit fatalen Folgen. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Auch nicht an ihren eigenen Namen. Als dann plötzlich ihr Ehemann auftaucht, wird das Geheimnis um die Unbekannte noch mysteriöser. Angeblich will der Mann sie umbringen. Rechtsanwalt Stephan Lucas setzt alles daran herauszufinden, wer die Frau ist und warum sie solche Todesangst hat.

SAT.1

