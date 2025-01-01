Staffel 3Folge 51
Folge 51: Eine feine Familie
44 Min.Ab 12
Die heile Familienwelt von Clara Jacobi nimmt ein jähes Ende, als sie verdächtigt wird, ihren Ehemann kaltblütig erschossen zu haben. Die Mordnacht will sie bei ihrem Geliebten verbracht haben. Doch ihr Alibi platzt, als der plötzlich behauptet, die Frau gar nicht zu kennen. Rechtsanwalt Alexander Stephens recherchiert im Umfeld des Toten und die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung als plötzlich die ganze Familie unter Mordverdacht steht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH