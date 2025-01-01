Staffel 3Folge 53
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 53: Anschlag auf Hold
45 Min.Ab 12
Eine Frau irrt tagelang verletzt durch den Wald. Ihre Identität ist für alle ein Rätsel, denn sie kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nur, dass sie Alexander Hold sprechen möchte. Was der Richter noch nicht weiß: Er ist in großer Lebensgefahr, denn in Wirklichkeit verfolgt die Frau seit Monaten einen mörderischen Plan: Sie will Richter Alexander Hold töten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH